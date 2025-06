David Hubert spreekt voor het eerst sinds aanstelling bij OHL: "Ik voel ambitie binnen de club"

David Hubert is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Dat nieuws raakte gisteren al bekend. In een interview dat OHL deelt via haar clubkanalen, praat de ex-coach van Anderlecht voor het eerst over zijn keuze.

Nadat hij vlak voor de Champions Playoffs zijn ontslagbrief kreeg bij Anderlecht, heeft David Hubert niet al te lang moeten wachten op een nieuwe uitdaging. Hij gaat aan de slag bij Oud-Heverlee Leuven, waar hij de Welshman Chris Coleman opvolgt. Voor Hubert is het de terugkeer naar een club waar hij ook enkele jaren actief was als speler. "Ik heb hier vier mooie jaren gekend bij OHL, met onder meer de promotie van tweede naar eerste klasse. Doorheen die jaren heeft de club heel wat stappen gezet inzake professionalisering", vertelt Hubert in een interview dat OHL deelt op zijn clubkanalen. "De laatste jaren was er een bepaalde vorm van stagnatie, maar ik heb bij sommige mensen binnen de club wel een bepaalde ambitie gevoeld. En nu is het aan ons om samen de volgende stappen te zetten", gaat Hubert verder. Als speler deelde Hubert bij OHL al de kleedkamer met enkele jongens die er nu nog altijd spelen, onder wie aanvoerder Mathieu Maertens. "Het feit dat ik een paar spelers al goed ken, is zeker een voordeel. Ik ga sneller bepaalde zaken kunnen aanhalen. Maar ook de andere spelers en medewerkers die ik niet ken, wil en zal ik snel leren kennen", vertelt Hubert daarover. En zo keert Hubert dus snel terug als hoofdcoach binnen het Belgisch voetbal. Benieuwd of OHL onder zijn nieuwe coach wel de stappen kan zetten die het al enkele jaren probeert te nemen.