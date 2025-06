De enige echte waarheid onthuld: Dit is de reden waarom Mike Penders voor rugnummer 39 kiest

Mike Penders draagt rugnummer 39 bij zowel KRC Genk en Chelsea. Een keuze die niet zomaar willekeurig is.

Dat rugnummer 39 een speciale betekenis heeft voor Mike Penders is wel duidelijk. De doelman draagt het al sinds zijn tijd bij Jong Genk.

Penders begon zijn professionele carrière bij KRC Genk, waar hij aanvankelijk met nummer 41 speelde. Toen hij in het seizoen 2024/25 definitief doorbrak als eerste doelman van Jong Genk, koos hij voor nummer 39, een nummer dat sindsdien zijn handelsmerk is geworden.

Dit nummer bleef hij dragen toen hij de overstap maakte naar Chelsea, waar hij in augustus 2024 een contract tekende tot 2032. Penders zelf heeft nooit publiekelijk verklaard waarom hij specifiek voor nummer 39 koos.

Er zijn enkele theorieën. Sommige fans speculeren dat het een eerbetoon is aan een persoonlijke inspiratiebron of een belangrijke datum in zijn leven. Anderen denken dat het simpelweg een nummer is dat hem geluk brengt en waarmee hij zich comfortabel voelt op het veld.

Dit is de reden waarom Mike Penders met rugnummer 39 speelt

Maar nu is duidelijk geworden waarom Penders voor nummer 39 koos. Dat vertelt pépé Nico Smeets, die de voorbije 15 jaar geen 10 trainingen van de doelman gemist heeft.

“Ik heb altijd een heel erg goede en hechte band gehad met hem. Iets wat me altijd zal bijblijven, is dat hij mij voor een match een kus kwam geven langs de zijlijn. In een bomvol stadion, dat trok hij zich allemaal niet aan. Dat toont hoe close wij zijn”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor pépé Nico is ook de 39 gekozen. “Weet je dat zelfs zijn rugnummer 39 een verwijzing is naar mij? Ik ben geboren in 1939, daarom heeft hij dat rugnummer gevraagd bij KRC Genk. En ook bij Chelsea zal hij met dat rugnummer spelen.”