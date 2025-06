'Nieuwe club meldt zich op Bosuil voor sterkhouder: wachten op eerste bod'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC moet deze zomer enkele spelers van de hand doen. Wellicht zal ook Doumbia andere oorden opzoeken.

Mahamadou Doumbia, de talentvolle Malinese middenvelder van Antwerp FC, staat mogelijk voor een zomertransfer. Volgens recente berichten trekt hij de aandacht van verschillende Europese clubs, waaronder SSC Napoli en Sevilla FC.

Antwerp lijkt open te staan voor biedingen en verwacht een transfersom tussen 15 en 20 miljoen euro. Doumbia, die sinds 2023 bij Antwerp speelt, heeft zich ontwikkeld tot een sleutelspeler.

Doumbia nu ook gelinkt aan Strasbourg

Zijn prestaties hebben hem op de radar gezet van clubs uit de Europese (sub)top. Volgens Transferfeed lijkt Strasbourg nu ook kandidaat om Doumbia aan te trekken. Hoewel er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat Strasbourg een bod heeft uitgebracht, zou een overstap naar de Franse competitie een logische stap kunnen zijn voor de jonge middenvelder.

Antwerp heeft in het verleden al aanbiedingen van onder andere Juventus afgewezen, waarbij de club minimaal 15 miljoen euro verlangde. Dit toont aan dat Doumbia een gewilde speler is en dat Antwerp niet van plan is hem voor een lage prijs te laten vertrekken.

Als Strasbourg daadwerkelijk interesse heeft, zal de club moeten concurreren met andere gegadigden. Al zouden zij slechts om en bij de 10 miljoen euro betalen en het lijkt weinig waarschijnlijk dat Antwerp daarop zal ingaan.