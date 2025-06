🎥 Olivier Renard wrijft zich al in de handen: volgende zomeraanwinst van Anderlecht laat zien wat hij kan

Anderlecht kijkt ernaar uit om Nathan Saliba te verwelkomen en zijn transfer officieel te maken. Ondertussen is de middenvelder in vorm op de Gold Cup.

Op de Gold Cup heeft de 6-0 overwinning op Honduras Canada het vertrouwen gegeven. Het land is des te meer verheugd omdat Promise David zijn eerste doelpunt heeft gescoord in een belangrijke wedstrijd.

Een paar dagen nadat hij het net had gevonden in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oekraïne, herhaalde de revelatie van Union SG zich op een prachtige manier, met hulp van de paal.

DOELPUNT 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦



PROMISE DAVID MAAKT HET 5 🔥



Bekijk de voetbeweging op deze inspanning terwijl de #CanMNT 5-0 leiden over Honduras 🇭🇳 te midden van het gezang van "We willen er zes!"



🔴 Bekijk de Gold Cup op OneSoccer & TSN pic.twitter.com/sYz01FfKjx — OneSoccer (@onesoccer) 18 juni 2025

Terwijl David inviel, was Nathan Saliba (behoudens een grote verrassing de volgende aanwinst van Anderlecht) daarentegen basisspeler. Het laatste kwartier gaf hem ook de kans om een groot moment te beleven.

15 minuten na David was het zijn beurt om de netten te laten trillen met een zeer zuiver schot met zijn linkervoet aan de rand van het strafschopgebied. Zo maakte hij op prachtige wijze het laatste doelpunt van de wedstrijd.

DOELPUNT 🇨🇦x6



NATHAN SALIBA, NEEM EEN DIEPE BUIGING ⭐️



De #CFMTL middenvelder, gelinkt aan Anderlecht 🇧🇪, scoort zijn eerste #CanMNT doelpunt om het 6-0 te maken tegen Honduras 🤯



🔴 Bekijk de Gold Cup op OneSoccer & TSN pic.twitter.com/rV3hdT83tE — OneSoccer (@onesoccer) 18 juni 2025

Olivier Renard lijkt geen vergissing te hebben begaan over hem. Hij kent de speler nog goed van zijn tijd in Montreal, waardoor zijn wens om hem naar Brussel te halen beter te begrijpen is.