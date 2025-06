Trekt Leoni van Anderlecht naar verrassende eersteklasser? 'Frutos is duidelijk, ander JPL-team komt tussen'

Waar gaat Theo Leoni volgend seizoen spelen? Dat is een van de belangrijke vragen die leven binnen het Lotto Park en ver daarbuiten. De geruchten blijven toestromen, maar wat is er allemaal van waar?

Theo Leoni is een echt jeugdproduct van Anderlecht. Sinds hij in 2011 Charleroi inruilde voor paars-wit, was hij er al veertien seizoenen trouw. Afgelopen seizoen speelde de spelmaker 22 wedstrijden voor Anderlecht.

Meer speelminuten?

Daarin scoorde hij twee doelpunten. Toch was hij maar de helft van de wedstrijden basisspeler, waardoor een transfer waarbij hij meer speelminuten kan maken zeker niet mag worden uitgevlakt.

De voorbije weken werd La Louvière al een paar keer genoemd als mogelijke verrassende nieuwe werkgever van Leoni, maar daar lijkt weinig van aan.

Westerlo kaper op de kust?

Technisch Directeur Nicolas Frutos speelde meer dan vier jaar bij paars-wit en heeft er nog goede contacten, maar hij was meteen duidelijk in La Dernière Heure: "Met zo'n geruchten moet ik lachen." De kans is realistisch dat Leoni te duur is voor de Henegouwers.

Zijn marktwaarde is weliswaar gedaald van vijf naar drie miljoen euro, maar toch blijft de speler een dure vogel. Ook KVC Westerlo is ondertussen een optie geworden voor Leoni, maar evengoed tekent hij gewoon een nieuw en verbeterd contract op Neerpede.