Anderlecht zal balen: toptransfer Noah Sadiki komt dichterbij, nieuwe club uit Premier League roert zich

De kans dat Noah Sadiki deze zomer Union SG zal verlaten wordt steeds groter. En dus is de vraag wat er de komende weken zal gebeuren, temeer er steeds meer ploegen op hem aan het azen zijn. Wie zal het halen?

Met Koki Machida vertrok er al een eerste speler bij Union SG deze zomer. Nu lijkt ook Noah Sadiki steeds dichterbij een deal te zitten - al gaan de Brusselaars hem natuurlijk ook niet zomaar laten gaan.

De middenvelder zelf gaf een paar weken geleden al aan dat hij wel open staat voor een stapje hogerop en daar ook klaar voor is, maar niet per se droomt van een bepaalde droomclub of droomcompetitie.

Leeds United - het team dat onlangs promoveerde van The Championship naar de Premier League - was de eerste ploeg die een echte move ondernam om de speler in te lijven, maar daar ging Union SG (nog) niet op in.

Spanning troef

Ook Frankfurt liet in het verleden al blijken ten zeerste geïnteresseerd te zijn in de middenvelder. En dus is de vraag stilaan wie het zal gaan halen voor de jonge Brusselaar.

Ondertussen heeft ook Brentford zich volgens Sacha Tavolieri gemengd in de debatten. Het kunnen dus zeker nog spannende weken worden, want er is nog niets getekend.