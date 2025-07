De te lange tragische lijst: Diogo Jota doet denken aan Belgische helden die ons te vroeg ontvielen

Liverpool-speler Diogo Jota is op 28-jarige leeftijd om het leven gekomen in een verkeersongeval, samen met zijn broer. Hij is zo jammer genoeg al lang niet meer de eerste, want het lijstje wordt steeds langer.

Er zijn doorheen de jaren voetballers geweest die met de schrik zijn vrijgekomen. Denk maar aan het geval van Jonathan Legear of Sofian Kiyine in ons land of Michail Antonio van West Ham United in het buitenland. Maar al te vaak loopt het ook gewoon gruwelijk mis.

Diogo Jota is de zoveelste die om het leven komt in een verkeersongeluk. Jaarlijks sterven in Europa duizenden mensen op de weg, vaak zijn daar ook jonge mensen bij in de fleur van hun leven. Of dus ook profvoetballers.

Tien dagen geleden stapte Diogo Jota, van wie in Spanje en Engeland wordt gemeld dat hij samen met zijn broer zou zijn verongelukt, in het huwelijksbootje met zijn vriendin Rute. Het jonge paar heeft drie kinderen. https://t.co/40Plvv6ZTv — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) July 3, 2025

Jota trouwde eind juni nog met Rute Cardoso, de vrouw met wie hij drie kinderen heeft. Daardoor is het extra pijnlijk geworden wat er met hem gebeurd is. Zijn wagen zou van de weg zijn geraakt en in brand gevlogen.

Pijnlijke verhalen

Eerder dit jaar was er ook al het tragisch overlijden van de Kroatische international Nikola Pokrivac, die eerder drie keer kanker had overwonnen. Yvann Martins van zijn kant was eerder dit jaar zelfs amper negentien jaar.

Maar ook in het Belgisch voetbal zijn er doorheen de tijden jammer genoeg een paar grote helden van ons veel te vroeg ontvallen. Het is een lijstje dat we niet graag ten berde brengen en zeker niet meer graag langer zien worden.

Het meest 'recente' voorbeeld in ons land is het tragisch overlijden van Junior Malanda. Hij verongelukte in Duitsland in 2015 in Bielefeld.

Hij maakte in 2014 nog de overstap van Zulte Waregem naar Wolfsburg en stond voor een grote carrière. Malanda was kapitein van de Belgische beloften.

Exact tien jaar geleden namen we afscheid van een van onze grootste talenten. ✨



Voor altijd in ons hart, Junior. ❤️ pic.twitter.com/cWbniKL6Hs — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) January 10, 2025

François Sterchele

In mei 2008 werd de Belgische voetbalwereld getroffen door het verlies van François Sterchele. De toen 26-jarige aanvaller met het rugnummer 23 overleefde een klap tegen een boom langs de N49 niet.

Sterchele verdedigde op dat moment de kleuren van blauw-zwart en de supporters eren hem nog altijd in de 23e minuut van elke wedstrijd. Zeventien jaar geleden is hij nog altijd niet vergeten.

Laurent Verbiest

In een verder verleden stierf ook Laurent Verbiest op de baan. In 1966 verongelukt hij in Oostende. Hij speelde als verdediger bij Anderlecht, waar hij de bijnaam Lorenzo Il Magnifico had.

Net as Sterchele was hij 26 toen hij overleed. Verbiest gold als een verdedigend toptalent, die weleens vergeleken werd met Beckenbauer en Maldini.

Ludo Coeck

Ook Ludo Coeck liet het leven ten gevolge van een auto-ongeluk. Tijdens een revalidatieperiode kwam hij op 30-jarige leeftijd om het leven. Hij verloor in de buurt van Rumst, in een bocht op de snelweg, de controle over het stuur.

Twee dagen nadien overleed hij aan de gevolgen van het ongeluk. Dat gebeurde in oktober 1985 alweer. Ook hij was een hele grote voetballer geweest en de fans hadden nog het laatste van hem niet gezien.