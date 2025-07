Pep Guardiola is duidelijk: "Ik ga gewoon stoppen en naar de koeien kijken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Pep Guardiola gaf in een openhartig interview toe dat het voetbalvak zwaar weegt en dat hij na zijn periode bij City een lange pauze wil nemen.

Pep Guardiola is ondertussen al sinds de zomer van 2016 coach bij Manchester City. Hij won er enorm veel, maar afgelopen seizoen liep toch een pak minder. Het vak als coach is niet altijd even makkelijk.

Daar kan de Spaanse tacticus als een van de beste over meespreken. "Ik ben best veel jaren kwijtgeraakt. Zeker als het slecht gaat, dan zijn de nachten en de dagelijkse dingen zwaarder", zegt hij bij GQ Spain.

"Het werk van een coach is 24 uur op 24. Anders red je het niet. De druk op je schouders is enorm. Je hebt mensen nodig die je helpen om dingen in perspectief te zien", gaat hij verder.

Guardiola is er zeker van dat hij na zijn periode bij Manchester City een tijdlang niets gaat doen. "Een jaar, twee jaar, drie, vijf, tien, vijftien, ik weet het niet. Maar ik ga weg na deze periode, omdat ik moet stoppen en me moet richten op mezelf, op mijn lichaam."

"Ik ga gewoon stoppen en naar de koeien kijken als de trein langskomt. Ik moet gewoon stoppen en het even voorbij laten gaan", besluit hij.