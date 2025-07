'Royal Antwerp FC hakt knoop door en haakt af in jacht op spits'

Royal Antwerp FC heeft zijn interesse in Lassina Traoré laten varen. De Burkinese spits van Shakhtar Donetsk leek even op weg naar de Bosuil, maar de onderhandelingen zijn stilgevallen en een transfer lijkt van de baan.

Traoré: een profiel dat paste

Antwerp zocht deze zomer naar een extra spits om concurrentie te bieden aan Vincent Janssen. Lassina Traoré, met ervaring bij Ajax en Shakhtar Donetsk, werd gezien als een ideale kandidaat. Zijn fysieke kracht en neus voor doelpunten maakten hem aantrekkelijk voor de Belgische landskampioen.

Financiële kloof

Volgens Transferfeed bracht Antwerp een bod uit van 2,5 miljoen euro, terwijl de marktwaarde van Traoré rond de vier miljoen ligt. Shakhtar Donetsk toonde zich niet bereid om te zakken in prijs, en Antwerp wilde niet verder gaan dan het initiële bod. De financiële kloof bleek te groot.

Sportieve twijfels

Naast het prijskaartje speelden ook sportieve overwegingen een rol. Traoré kampte de afgelopen seizoenen met blessures en kende wisselvallige prestaties. Antwerp wil zekerheid en lijkt daarom te kiezen voor andere pistes, met namen als Sylla en Ivanović op de shortlist.

Geen akkoord in zicht

Hoewel Traoré zelf openstond voor een overstap naar België, bleef Shakhtar vasthouden aan hun vraagprijs. Coach Arda Turan wil de spits bovendien behouden, zeker nu zijn contract nog slechts één jaar loopt. Antwerp besloot daarop de onderhandelingen stop te zetten.

Wat nu voor Antwerp

De club blijft actief op de transfermarkt en zoekt verder naar een aanvallende versterking. De focus ligt op een jonge, dynamische spits die complementair is aan Janssen. Traoré paste in dat plaatje, The Great Old heeft in elk geval zijn vizier verlegd.