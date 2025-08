Antwerp-icoon Patrick Goots ziet nu al grote favoriet voor titel in Challenger Pro League

In de Jupiler Pro League zitten we dit weekend al aan speeldag 2, maar ook in de Challenger Pro League gaan we bijna opnieuw beginnen aan het nieuwe seizoen. Met of zonder Jong Genk? Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk.

KV Kortrijk en Beerschot horen als degradanten uit de Jupiler Pro League bij de favorieten voor promotie, maar ook ploegen als Beveren, Lokeren, RWDM en Patro Eisden willen zich in het nieuwe seizoen laten gelden. Beerschot als favoriet? Lommel wil er ook opnieuw staan na een minder jaar en ook Lierse mag bijvoorbeeld nooit uitgevlakt worden. En wat kan bijvoorbeeld Olympic Charleroi in zijn eerste seizoen? La Louvière heeft bewezen dat doorstoten mogelijk is. Patrick Goots is in Het Nieuwsblad alvast duidelijk over de kansen van Beerschot: “De club heeft toch al wat transfers gedaan. In 1A was Beerschot een vogel voor de kat, maar het toonde wel een strijdershart." Ploeg op punt krijgen "In 1B wordt het belangrijk om er meteen te staan. Er liggen kapers op de kust voor de eerste en tweede plek, maar Messoudi zal zijn ploeg wel op punt krijgen." Voor Beerschot is het misschien wel nu of nooit, want het aantal teams in 1A gaat (normaal gezien) van 16 naar 18 ploegen na deze jaargang. Dat besefte Goots meer dan een maand geleden ook al.