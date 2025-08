Na de pijnlijke Europese week: Club Brugge, Genk en Anderlecht weten wat hun te wachten staat de komende weken

Voor Charleroi zit het avontuur in Europa er helemaal op. België doet zo al een slechte zaak in de coëfficiëntenpolonaise. Aan Union, Club Brugge, Genk en Anderlecht om de eer hoog te houden de komende weken en maanden.

Union SG is al zeker van de League Phase in de Champions League en komt dus pas in september voor het eerst in actie. Club Brugge wil zich graag gaan plaatsen voor die League Phase, maar moet dan nog twee voorrondes overleven.

Zware loting voor Club Brugge

Te beginnen met een dubbel duel tegen het RB Salzburg van Yorbe Vertessen. De Oostenrijkers haalden het over twee duels van Brann Bergen met 5-2 en mogen zo naar de derde en voorlaatste voorronde.

Als blauw-zwart doorgaat, dan wacht in de laatste voorronde een duel met Rangers, Plzen, Feyenoord of Fenerbahçe. Maandag bij de loting weten we meer over de mogelijke tegenstanders, bij uitschakeling is er in beide rondes het vangnet van de Europa League.

Genk geen reekshoofd

KRC Genk is ondertussen zeker dat het geen reekshoofd is in de play-offs van de Europa League. Daardoor kan er maandag geloot worden tegen Shakhtar Donetsk, Midtjylland, Braga of een aantal andere toppers.

Voor Anderlecht is er dan weer duidelijkheid over de volgende (derde) voorronde in de Conference League. Zij nemen het binnenkort op tegen Sheriff Tiraspol, dat over twee duels zwaar onderuit ging tegen FC Utrecht (1-3 en 1-4). Ook in de eventuele play-offs is paars-wit reekshoofd.