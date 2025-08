"Hij is de beste doelman in de Belgische competitie": miljoenen op komst?

Senne Lammens trekt de aandacht van Manchester United, maar krijgt ook de nodige complimenten. De doelman van Antwerp wordt door zijn ploeggenoten beschreven als de beste van het kampioenschap.

Antwerp zou zich kunnen ontdoen van hun doelman Senne Lammens. De club heeft geld nodig om de kas te spekken. De transfer van Lammens zou minstens 20 miljoen euro kunnen opleveren.

Manchester United wil Lammens

Manchester United houdt Lammens nauwlettend in de gaten. The Red Devils hadden aanvankelijk hun zinnen gezet op Emiliano Martínez, maar zijn prijs dwingt hen om andere opties te verkennen. Die van de jonge Belg wordt serieus overwogen.

Lammens is echter geen plan B. Zijn teamgenoot bij Antwerp, Yannick Thoelen, is in Het Laatste Nieuws duidelijk over hem. "Hij is een complete, rustige, geconcentreerde doelman met ongelooflijke reflexen. Voor mij is hij de beste doelman van de Belgische competitie."

Thoelen is zéér duidelijk over hem

Stevig in de één-op-één-duels, intelligent in zijn positionering en zeer volwassen voor zijn leeftijd. Thoelen benadrukt: "Hij geeft niet op, hij wil slagen, het is een plezier om elke dag met hem te werken."

Antwerp weet dat een vertrek voor iedereen gunstig zou zijn. De doelman zou de kans krijgen om een stap voorwaarts te zetten in een van de meest veeleisende competities ter wereld en voor The Great Old kan er veel geld binnenlopen.