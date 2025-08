Groot probleem voor Leander Dendoncker op komst? Hij weet waar hij aan toe is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hij zit op een zijspoor bij Aston Villa en dus moet Leander Dendoncker op zoek naar een nieuwe club. De Premier League-club rekent niet langer op de voormalige Rode Duivel. En ook bij Anderlecht lijkt er geen toekomst voor hem meer te zijn.

Uitgeleend door Aston Villa aan Anderlecht vorig seizoen, slaagde Leander Dendoncker er nooit echt in om zijn status te rechtvaardigen bij zijn terugkeer naar het Lotto Park, met prestaties onder de verwachtingen.

Onder de verwachtingen gepresteerd

Het is dan ook niet verrassend dat de Mauves al halverwege het seizoen hebben besloten om de aankoopoptie van de 30-jarige verdedigende middenvelder van zeven miljoen euro niet te lichten.

De speler maakte deze zomer weer deel uit van de selectie van Aston Villa, waar hij nog steeds onder contract staat tot 30 juni 2026. De voormalige Rode Duivel maakt echter niet langer deel uit van de plannen van de Engelse club.

Niet naar de USA

Volgens informatie van onze collega's van Het Nieuwsblad werd Leander Dendoncker op de hoogte gebracht dat hij niet zou deelnemen aan de voorbereidingsreis naar Amerika. Hij is dus vrij om een nieuwe club te vinden.

Ook al actief geweest bij Wolverhampton en Napoli, zal Dendoncker zijn carrière moeten herlanceren. Zal hij kiezen voor een club waar sportieve uitdaging prioriteit heeft, of zal hij gaan voor een buitenlandse bestemming, misschien in het Midden-Oosten? Het antwoord volgt in de komende weken.