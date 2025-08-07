Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

Ook komend seizoen zal KAS Eupen in de Challenger Pro League aantreden. Dat doet het met een nieuwe aanvoerder. Rune Paeshuyse erft de kapiteinsband van de vertrokken Regan Charles-Cook.

Na een grijs seizoen in de Challenger Pro League hoopt KAS Eupen dit seizoen mee te strijden om de top zes om zo deel te kunnen nemen aan de promotieplayoffs.

Veel versterkingen heeft Eupen niet gedaan. Het zag wel aanvoerder Regan Charles-Cook vertrekken. Na drie seizoenen in de Oostkantons heeft de Grenadaan beslist om andere oorden op te zoeken.

En dus was er een nieuwe aanvoerder nodig bij Eupen. De keuze is op Rune Paeshuyse gevallen. Het jeugdproduct van KV Mechelen krijgt het vertrouwen van Bruno Pinheiro, de nieuwe coach die in het tussenseizoen Mersad Selimbegovic is komen vervangen.

Paeshuyse is ondertussen één van de langst dienende spelers bij de tweedeklasser. De centrale verdediger begint aan zijn vierde seizoen in het shirt van Eupen. Samen met Yentl Van Genechten is hij al enkele jaren de rots in de branding achterin bij de Panda's.

Eupen begint komende zaterdag aan het Challenger Pro League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen RFC Liège. Daarna staan er twee uitwedstrijden op het programma met verplaatsingen naar Beerschot en Lierse.

