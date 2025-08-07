Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

Rafiki Saïd gaf afgelopen weekend zijn eerste beslissende pass voor Standard, tegen Dender. De Comorees voelde dat de Luikse club hem echt wilde, wat hem heeft aangemoedigd om naar Luik te komen.

Op woensdag heeft Standard zijn negende zomeraanwinst gepresenteerd: Rafiki Saïd. De Comorees deelde zijn eerste indrukken na zijn aankomst en zijn eerste twee officiële wedstrijden.

"Ik zeg het meteen: ik houd er niet zo van om over mezelf te praten. Ik geef de voorkeur aan focussen op het collectief. Ik kan zeggen dat ik erg blij ben om bij Standard getekend te hebben. Dat was ik al toen Marc Wilmots me belde. Ik voelde dat de club me echt wilde en dat het een stap vooruit was in mijn carrière", vertelde Saïd

Standard, een springplank in de carrière van Rafiki Saïd?

Aangekomen tijdens de zomerstage, in Le Touquet, beschouwt de 25-jarige vleugelspeler Standard als een mooie stap in zijn carrière. Hij richt zich niet op een specifieke club of competitie.

"Ik kwam laat in de voorbereiding aan, maar ik wist dat de dingen snel zouden gaan met een competitie die vroeg begint in België. Ik droom niet van een specifieke club of competitie. Standard is een ideale springplank. De sportieve bazen hebben me een veeleisend project voorgesteld, en dat is wat ik zoek."

We weten dat Standard niets te zoeken heeft onderaan de ranglijst."

Ingebracht als invaller tegen La Louvière en vervolgens in de basis tegen Dender, speelde Rafiki Saïd afgelopen weekend de volledige wedstrijd en viel hij op met een assist bij de openingstreffer van Dennis Ayensa. Maar hij wil zich niet te veel op cijfers focussen.

"Ik ben nog niet op 100% van mijn kunnen, maar ik voel me goed. Ik geniet van mijn tijd hier en dat is het belangrijkste. Ik heb altijd een glimlach. Soms, door alleen maar aan resultaten te denken, vergeten we dat voetbal in de eerste plaats plezier is: Plezier dat we hebben en delen met de supporters."

"Ik weet dat statistieken essentieel zijn in het moderne voetbal, maar ik houd mijn persoonlijke doelen liever voor mezelf. Collectief weten we dat Standard niets te zoeken heeft onderaan de ranglijst. We moeten hoger mikken. Het is normaal dat de supporters teleurgesteld waren na het gelijkspel tegen Dender. We moeten het hoogste nastreven," zo besloot hij.