Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Die ferme stunt tegen Club Brugge ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. KV Mechelen zweeft nog op een roos wolkje, maar moet nu wel de knop omdraaien richting de uitmatch in en tegen Westerlo.

Inmiddels weten ze ook in Salzburg dat het niet zo eenvoudig is om Club te kloppen. Al is het niet zo dat Fred Vanderbiest nu nog een stukje trotser is. "Ik heb daar niks aan, hè. Het belangrijkste is dat wij gewonnen hebben. Zo hebben we een stukje geschiedenis geschreven, want je wint niet vaak van Club Brugge. De vorige overwinning thuis tegen Club behaalden we onder Wouter Vrancken: toen was het ook 2-1."

Die zege dateerde van 2021. "Het winnend afsluiten van de eerste thuiswedstrijd geeft de jongens een boost en is ook goed voor de thuisreputatie. Op dat vlak is het een mooie meevaller. Het is niet enkel een bonus naar punten toe, maar ook qua vertrouwen. We laten de supporters onmiddellijk zien dat we er klaar voor zijn. Het kan hier speciaal zijn. Als het de goede richting uitgaat, kan het hier spoken. Daar willen we naartoe."

Blijdschap supergroot na zege tegen Club Brugge

Tommy St. Jago stond vorige vrijdag niet op het wedstrijdblad, maar was ook door het dolle heen. "Het was mooi om de eerste thuiswedstrijd te beleven en te zien hoe we we meteen wonnen van Club Brugge. Iedereen had zin in die wedstrijd en we hebben met zijn allen kunnen vieren. Dat brengt nog veel meer lust in mij naar boven om erbij te zijn en waarde te kunnen toevoegen aan de groep. De blijdschap was supergroot."

De onderlinge interactie tussen de twee op de persbabbel maakt duidelijk dat de stemming opperbest is bij KVM. "Hij is een halve Hollander, de inburgering gaat dan sneller", aldus Vanderbiest over zijn speler. "Hij neemt soms het voortouw in een soms iets te brave en beleefde groep. Hij zorgt voor nog extra peper op training en in het dagdagelijkse leven." 

Leuke dynamiek tussen Vanderbiest en St. Jago

"Het past wel bij mij om er nog iets meer peper en zout bij te doen", grijnst St. Jago, die na een kleine blessure weer topfit is. "Hoe ver ik sta van speelkansen? Dat durf ik niet te zeggen", lacht de verdediger met zijn trainer naast zich. "Ik wil spelen, maar na de zege tegen Club Brugge blijf ik nog wel even zitten", beseft St. Jago. "We willen bij iedereen de kwaliteiten naar boven halen. Dat lukt toch best aardig, coach?"

De bal werd zo weer richting Vanderbiest gekaatst, die op zijn beurt antwoordde met een grapje. "Nu bij jou nog." De sfeer is duidelijk héél goed bij KV Mechelen, dat kan ook niet anders na een stunt zo vroeg in het seizoen. Het is wel aangewezen om zaterdag te bevestigen op het veld van Westerlo. Uitgezonderd Diouf en de geopereerde Vanrafelghem is iedereen selecteerbaar. 

Volg Westerlo - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (09/08).

