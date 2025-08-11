David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

1 op 9 en 10 tegendoelpunten, dat is het dramatische rapport van Oud-Heverlee Leuven na drie speeldagen. Want ook op het veld van Antwerp gingen de troepen van David Hubert onderuit. Toch is Hubert optimistisch.

Na de 5-0 nederlaag op het veld van Union wou Hubert een reactie zien van zijn team. En ondanks dat dat team ook in het Bosuilstadion met 3-1 onderuit ging met een xG van 0.6, vond Hubert dat er wel een reactie getoond werd.

Proficiat

"Ik moet echt proficiat zeggen aan mijn team", klinkt het toch wel verrassend bij Hubert op de persconferentie na de wedstrijd. "Als je weet van waar we komen na de wedstrijd van deze week en hoe we vandaag met zaken zijn omgegaan, dan heb ik vandaag een onherkenbare ploeg gezien", vindt Hubert.

En inderdaad, wanneer hij aan de opsomming begint, had OH Leuven wel wat tikken te verduren tijdens zijn partij. "Bij de rust moest het eigenlijk 0-0 zijn maar we gaan met 1-0 achter rusten. Dan komt er weer een goedkope penalty door een jeugdzonde bij ons. Bij 2-0 ben je dan benieuwd hoe de spelers gaan reageren maar ze reageerden met weerbaarheid."

"En tel daar ook nog eens de rode kaart bij van Verstraete", gaat Hubert verder. "Dat is opnieuw zo'n moment waarbij je je afvraagt hoe de groep zal reageren maar we komen zelfs nog terug tot 2-1. Tot het punt dat er fantasievoordeel aan ons gegeven wordt waar we geen voordeel uit halen en het enkele seconden later 3-1 staat", analyseert de trainer van OH Leuven.

Weerbaar en solide

De optelsom makend komt hij dus op een positief rapport uit. "Uit open spel hebben we amper iets weggegeven tegen een goede ploeg. We hebben een weerbaar, solide OH Leuven gezien. Het was niet perfect en er moeten zaken nog beter, maar dit is een belangrijke eerste stap", klinkt het hoopvol voor de toekosmt.