DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

De Challenger Pro League is dit weekend van start gegaan, maar de eerste speeldag werd overschaduwd door klachten over de kwaliteit van de uitzendingen in de DAZN-app. Vooral het gebruik van geautomatiseerde camera's zonder cameramensen leidde tot veel frustratie bij fans.

De rechtenhouder grijpt nu in en zal voorlopig alle wedstrijden capteren met twee bemande camera’s en commentaar. Vooral matchen waarbij DAZN niet zelf instond voor de productie gaven problemen. Wedstrijden zoals Lierse-Beveren en Patro Eisden-Lokeren werden opgenomen met tactische camera’s van de Pro League, bedoeld voor videoanalyse van clubs, niet voor televisie-uitzendingen. Daardoor gingen cruciale fases soms letterlijk uit beeld.

Jan Mosselmans, COO van DAZN, erkent de kritiek. Volgens hem waren de beelden met geautomatiseerde camera’s simpelweg niet goed genoeg. Bij wedstrijden die met gewone bemande camera’s werden opgenomen, waren er geen noemenswaardige problemen.

Dinsdag nieuw overleg

Volgens de huidige afspraken moest DAZN vier wedstrijden per speeldag met twee camera’s en commentaar brengen, terwijl de overige vier via de tactische camera’s van de Pro League werden uitgezonden. Die testten al voor de competitiestart ondermaats, maar werden toch gebruikt om aan de contractvoorwaarden te voldoen.

Na overleg met de Pro League afgelopen zaterdag, volgt dinsdag een nieuwe vergadering om te zoeken naar een structurele oplossing. Daarbij wordt gekeken naar verbeterde geautomatiseerde camera’s, maar tot die er zijn neemt DAZN het zekere voor het onzekere.

In afwachting daarvan zullen alle wedstrijden voorlopig bemand worden opgenomen en van commentaar voorzien. Dat moet vermijden dat supporters, zoals in de openingsmatch tussen Seraing en Beerschot, cruciale herhalingen of duidelijk geluid missen. De maatregel moet het vertrouwen van fans en clubs opnieuw winnen.

