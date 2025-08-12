Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Yuto Tsunashima maakte tegen OHL meteen zijn basisdebuut voor Antwerp, amper twee dagen na zijn transfer. Analist Patrick Goots was onder de indruk, maar ziet ook vraagtekens bij landgenoot Nozawa.

Antwerp won afgelopen weekend met 3-1 van OH Leuven. Coach Stef Wils verraste in zijn basis met Yuto Tsunashima. De nieuwe centrale verdediger startte meteen aan de wedstrijd, twee dagen nadat zijn transfer officieel werd gemaakt.

Patrick Goots was al snel onder de indruk. "Straf. Hij werd bij wijze van spreken recht van het vliegtuig naar het veld gebracht. Voor iemand die nog maar net uit een ander continent komt, was het basisdebuut veelbelovend", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"OHL was er ook de ideale tegenstander voor, natuurlijk", gaat de analist verder. Het was voor Antwerp ook wel broodnodig om een nieuwe centrale verdediger aan te trekken. Zeno Van den Bosch kan op heel wat interesse rekenen en de spoeling achteraan is sowieso al dun.

Maar Goots merkt nog iets anders op. "Het contrast met zijn landgenoot Nozawa is wel groot. Die stond opnieuw niet op het wedstrijdblad. Wat zal er gebeuren indien Lammens komende week plots vertrekt?"

"Kiest Wils dan voor Thoelen in doel of zal Nozawa er dan wél klaar voor zijn?", vraagt Goots zich af. "Dat houdt me bezig."