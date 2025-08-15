'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Club Brugge wil zich deze zomer nog gevoelig gaan versterken. Daartoe mikt het ook op jong talent. Een aantal namen werden genoemd en in die dossiers gaat het nu werkelijke alle kanten uit.
Er lopen momenteel verschillende dossiers op Jan Breydel om jong talent in huis te gaan halen. Samuel Edozie staat op de shortlist, maar Southampton laat hem voorlopig niet gaan.
Blauw-zwart zou deze week ook een bod hebben gedaan op Hugo Camberos, een 18-jarige flankaanvaller van Chivas. Daar maken ze zich echter sterk dat hij zal blijven bij het team.
¡SE QUEDA EN EL REBAÑO! 🐐— Claro Sports (@ClaroSports) August 15, 2025
Chivas blindó a cinco de sus joyas de cantera y entre ellas está Hugo Camberos, quien firmó renovación hasta 2027. 📝🔴⚪
En medio de rumores que lo colocaban en el Brujas de Bélgica, la directiva y el entorno del jugador fueron claros: no hay… pic.twitter.com/5K1Hh24qOt
Meer zelfs: volgens zijn management is er geen concreet aanbod en dus zal Camberos - die onlangs een contractverlenging tekende tot juni 2027 - dus zeker bij Chivas blijven. Al weet je in voetbal natuurlijk nooit ...
En dan is er nog het dossier rond Mamadou Diakhon van Reims. Daar zouden volgens Sacha Tavolieri de gesprekken wél voorspoedig verlopen.
🇫🇷🔴 Plus d’infos sur Mamadou Diakhon du Stade de Reims au Club Brugge. De nouvelles discussions entre clubs ont encore eu lieu aujourd’hui et les parties sont résolument positives à l’idée de trouver un accord total. Cela avance dans le bon sens…— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2025
⏳ À suivre. #mercato #JPL pic.twitter.com/GvmzMN4Nqj
Lees ook...
Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (16/08).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief