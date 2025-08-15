'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

Club Brugge wil zich deze zomer nog gevoelig gaan versterken. Daartoe mikt het ook op jong talent. Een aantal namen werden genoemd en in die dossiers gaat het nu werkelijke alle kanten uit.

Er lopen momenteel verschillende dossiers op Jan Breydel om jong talent in huis te gaan halen. Samuel Edozie staat op de shortlist, maar Southampton laat hem voorlopig niet gaan.

Blauw-zwart zou deze week ook een bod hebben gedaan op Hugo Camberos, een 18-jarige flankaanvaller van Chivas. Daar maken ze zich echter sterk dat hij zal blijven bij het team.

¡SE QUEDA EN EL REBAÑO! 🐐



Chivas blindó a cinco de sus joyas de cantera y entre ellas está Hugo Camberos, quien firmó renovación hasta 2027. 📝🔴⚪



En medio de rumores que lo colocaban en el Brujas de Bélgica, la directiva y el entorno del jugador fueron claros: no hay… pic.twitter.com/5K1Hh24qOt — Claro Sports (@ClaroSports) August 15, 2025

Meer zelfs: volgens zijn management is er geen concreet aanbod en dus zal Camberos - die onlangs een contractverlenging tekende tot juni 2027 - dus zeker bij Chivas blijven. Al weet je in voetbal natuurlijk nooit ...

En dan is er nog het dossier rond Mamadou Diakhon van Reims. Daar zouden volgens Sacha Tavolieri de gesprekken wél voorspoedig verlopen.