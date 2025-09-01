David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

De laatste coach van Anderlecht vóór Besnik Hasi, David Hubert, heeft gesproken over de situatie met Wouter Vandenhaute. De voorzitter van de club heeft besloten om zijn mandaat ter beschikking te stellen van de Raad van Bestuur

Opnieuw werden er zondag veel spandoeken met "Wouter buiten" gespot tijdens Union-Anderlecht. Dat was ook al het geval toen de huidige coach van OH Leuven aan het hoofd stond bij Anderlecht. Nu krijgen de supporters misschien wat ze willen.

David Hubert is duidelijk, er is een structureel probleem bij Anderlecht: "Voor mij is dat de basis. Als je niet bouwt op stabiele en gezonde fundamenten, zal je nooit een dak op het huis kunnen plaatsen. En dat is het grote probleem."



Op dat probleem gaat hij nog wat dieper in. "Bij Anderlecht wil men alles tegelijk doen. Enerzijds zijn er de externe verwachtingen, anderzijds zat de club in een financieel gat", klinkt het.

"Het enige positieve aan Vandenhaute is dat hij dat gat heeft gevuld. Maar je kan niet alles tegelijk doen, dat is onmogelijk," vervolgt hij bij Dans Le Vestiaire.

David Hubert was coach van de Brusselse club van 10 oktober 2024 tot 19 maart 2025. Hij had onder andere de finale van de Belgische Beker bereikt met het Brusselse team, maar kon niet op de bank zitten omdat hij werd ontslagen voor de wedstrijd.