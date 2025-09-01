Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Foto: © photonews

Wouter Vandenhaute legde eerder op maandag zijn mandaat neer als voorzitter bij RSC Anderlecht. Marc Coucke heeft nu in een bericht op de sociale media gereageerd op het nieuws over Wouter Vandenhaute.

In een uitgebreide boodschap via Instagram heeft Marc Coucke in zijn compleet eigen wijze nu gereageerd op de hetze van de voorbije dagen. Hij geeft daarbij aan dat er wel degelijk iets geknakt is tussen beiden.

"Beste supporters, chère supporters van de grootste club van het land", opende hij een lange boodschap op Instagram. "Zoals ik gisteren beloofd had een korte stand van zaken, al is er ondertussen ook veel gebeurd."

Marc Coucke legt zijn doel uit

"Wat was mijn doel? In de eerste plaats mijn globale engagement voor de club tonen. Ik zocht geen functie, geen macht, geen voordelen. Ik wil enkel en alleen de fans terug bezorgen waar ze allen van dromen en recht op hebben."

"Ik wil ook aankondigen dat ik de raad van bestuur ga versterken. Om de club en het management nog beter te kunnen helpen", aldus nog de sterke man van Anderlecht.

"Wouter en ik zijn altijd ons best blijven doen voor de toekomst voor de club, al is er de voorbije maanden wel iets geknakt tussen ons. We hadden een andere visie."

