'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

Heeft Wouter Vrancken een spitsenprobleem? Nadat eerder deze mercato al Adriano Bertaccini naar RSC Anderlecht vertrok, zou nu ook Andres Ferrari nog in verband worden gebracht met een miljoenentransfer.

De spoeling bij STVV was na het vertrek van Adriano Bertaccini naar Anderlecht al niet al te dik als het gaat over de aanvallers, maar mogelijk wordt dat nog een groter probleem voor Wouter Vrancken.

Ook Andres Ferrari staat namelijk in de belangstelling van een buitenlandse topclub. Sparta Praag zou in zijn zoektocht naar een broodnodige aanvallende versterking bij de Uruguayaan zijn uitgekomen.



Lees ook... Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

De 22-jarige aanvaller werd afgelopen seizoen door De Kanaries gehuurd van Villarreal, waarna hij deze zomer definitief werd vastgelegd voor om en bij de 2,5 miljoen euro.

Sparta Praag wil 4,5 miljoen euro neertellen voor Ferrari

Nu zou hij met een flinke meerwaarde worden doorverkocht richting Tsjechië, want Sparta Praag zou volgens media uit dat land zo'n 4,5 miljoen euro op tafel willen leggen voor de jonge centrale aanvaller. Sacha Tavolieri bevestigde dat nieuws ook al op X.

Op Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van om en bij het anderhalf miljoen euro. STVV doet dus financieel een prima zaak, maar zal mogelijk in de komende week toch nog op zoek mogen/moeten naar een extra aanvallend profiel.