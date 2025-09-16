Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie aan de Serie A denkt, denkt natuurlijk aan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku of Alexis Saelemaekers. Maar bij Cremonese was Jari Vandeputte voor de derde keer op rij basisspeler deze maandagavond... en hij blijft nog steeds ongeslagen.

Met dertien spelers is België een van de landen met het meeste vertegenwoordiging in de Serie A. Terwijl iedereen uiteraard de prestaties volgt van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers en anderen, is er een minder bekende Belg die zich aan het vestigen is in de Italiaanse competitie.

Na KAA Gent in 2017 te hebben verlaten voor de lagere Italiaanse divisies, sloot Jari Vandeputte zich vorige zomer aan bij Cremonese op huurbasis vanuit Catanzaro. Deze zomer heeft de promovendus naar de Serie A zijn aankoopoptie gelicht voor 3,3 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

Vanaf de eerste speeldag was de 29-jarige middenvelder basisspeler en behaalde hij met zijn team een historische overwinning op het veld van AC Milan. Vlak voor de interlandbreak gaf Jari Vandeputte zijn eerste beslissende pass in de 3-2 overwinning tegen Sassuolo.

Cremonese en Jari Vandeputte derde in de Serie A

Maandagavond stond de Belgische middenvelder voor de derde opeenvolgende keer in de basis in de Serie A, op bezoek bij Hellas Verona. Onze landgenoot, voormalig U19-belofteninternational, speelde de eerste 58 minuten voordat hij werd gewisseld.

Vanaf de bank zag hij vervolgens het einde van de wedstrijd tussen Hellas en Cremonese, die eindigde in een gelijkspel: 0-0. Na drie speeldagen in de Serie A is de promovendus nog steeds ongeslagen en staat zelfs op de derde plaats, gelijk met Udinese, twee punten achter Napoli en Juventus. Een droomstart van het seizoen voor Jari Vandeputte, die 188 minuten heeft gespeeld van de 270 mogelijk in deze eerste drie wedstrijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Hellas Verona
Jari Vandeputte

Meer nieuws

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

08:00
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
2
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
2
Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

07:20
"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park? Analyse

"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

23:30
2
Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

06:30
De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

06:00
Club Brugge blijft inoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

Club Brugge blijft inoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

23:00
Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

20:24
4
Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

22:00
🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

22:30
2
Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Interview

Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

21:20
3
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

20:40
5
Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

21:00
Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk" Reactie

Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

20:10
Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

19:00
2
Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

19:40
14
Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

20:00
3
Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

18:40
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

19:20
Julie Biesmans & co op 90 minuten van League Phase, maar met voetjes op de grond

Julie Biesmans & co op 90 minuten van League Phase, maar met voetjes op de grond

20:50
Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

17:40
8
"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer De derde helft

"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer

18:00
1
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

17:20
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
1
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
5
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
10
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
13
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
4
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
25

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren" Negenduuzend Negenduuzend over Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A Geert66 Geert66 over CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips... Robin Kadivnik Robin Kadivnik over "Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park? Dirk1897 Dirk1897 over Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet Dirk1897 Dirk1897 over Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar Meut Meut over Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate" JVD002 JVD002 over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved