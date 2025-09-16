Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Wie aan de Serie A denkt, denkt natuurlijk aan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku of Alexis Saelemaekers. Maar bij Cremonese was Jari Vandeputte voor de derde keer op rij basisspeler deze maandagavond... en hij blijft nog steeds ongeslagen.

Met dertien spelers is België een van de landen met het meeste vertegenwoordiging in de Serie A. Terwijl iedereen uiteraard de prestaties volgt van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers en anderen, is er een minder bekende Belg die zich aan het vestigen is in de Italiaanse competitie.

Na KAA Gent in 2017 te hebben verlaten voor de lagere Italiaanse divisies, sloot Jari Vandeputte zich vorige zomer aan bij Cremonese op huurbasis vanuit Catanzaro. Deze zomer heeft de promovendus naar de Serie A zijn aankoopoptie gelicht voor 3,3 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

Vanaf de eerste speeldag was de 29-jarige middenvelder basisspeler en behaalde hij met zijn team een historische overwinning op het veld van AC Milan. Vlak voor de interlandbreak gaf Jari Vandeputte zijn eerste beslissende pass in de 3-2 overwinning tegen Sassuolo.

Cremonese en Jari Vandeputte derde in de Serie A

Maandagavond stond de Belgische middenvelder voor de derde opeenvolgende keer in de basis in de Serie A, op bezoek bij Hellas Verona. Onze landgenoot, voormalig U19-belofteninternational, speelde de eerste 58 minuten voordat hij werd gewisseld.

Vanaf de bank zag hij vervolgens het einde van de wedstrijd tussen Hellas en Cremonese, die eindigde in een gelijkspel: 0-0. Na drie speeldagen in de Serie A is de promovendus nog steeds ongeslagen en staat zelfs op de derde plaats, gelijk met Udinese, twee punten achter Napoli en Juventus. Een droomstart van het seizoen voor Jari Vandeputte, die 188 minuten heeft gespeeld van de 270 mogelijk in deze eerste drie wedstrijden.