Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Afgelopen weekend kon KRC Genk met een mannetje meer tegen Anderlecht al weinig kansen ontwikkelen, tegen Charleroi ging het andermaal onderuit en verloor het met 0-1 in eigen huis. Een pijnlijke 8 op 21 is de slotsom.

“8 op 21 is te weinig. Dat weten we ook. Zoals ik al zei: het is aan ons om nu te reageren. Te beginnen zondag tegen Union", aldus Matte Smets in een eerlijke reactie bij Het Belang van Limburg na de 0-1 tegen Charleroi.

Reactie tonen is voor Genk nu het devies

“Iedereen heeft zich voor de volle honderd procent gegeven, maar uiteindelijk verliezen we wel. Dan is het normaal dat de supporters gefrustreerd zijn. Dat zijn wij ook. Maar dit is niet het moment om het hoofd te laten hangen."



Lees ook... Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Het programma van KRC Genk oogt namelijk druk. Dit weekend is Union SG de volgende tegenstander, de komende weken volgen tijdens de midweek ook nog de wedstrijden in de Europa League, te beginnen met het Schotse Rangers.

Union SG als omslagpunt?

En dus mogen ze het hoofd effectief niet laten hangen, beseft Smets maar al te goed. "We moeten nu sterk blijven, de groep goed bij elkaar houden en ons klaarstomen voor de volgende wedstrijd."

Te beginnen dus tegen Union SG, een team dat wél op roze wolkjes zal lopen na de zege tegen PSV in de Champions League. Of kan Genk daar net van profiteren om te stunten? De kloof is negen punten en ze willen er zeker geen twaalf van zien gemaakt worden.