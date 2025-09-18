Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen weekend kon KRC Genk met een mannetje meer tegen Anderlecht al weinig kansen ontwikkelen, tegen Charleroi ging het andermaal onderuit en verloor het met 0-1 in eigen huis. Een pijnlijke 8 op 21 is de slotsom.

“8 op 21 is te weinig. Dat weten we ook. Zoals ik al zei: het is aan ons om nu te reageren. Te beginnen zondag tegen Union", aldus Matte Smets in een eerlijke reactie bij Het Belang van Limburg na de 0-1 tegen Charleroi.

Reactie tonen is voor Genk nu het devies

“Iedereen heeft zich voor de volle honderd procent gegeven, maar uiteindelijk verliezen we wel. Dan is het normaal dat de supporters gefrustreerd zijn. Dat zijn wij ook. Maar dit is niet het moment om het hoofd te laten hangen."

Lees ook... Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Het programma van KRC Genk oogt namelijk druk. Dit weekend is Union SG de volgende tegenstander, de komende weken volgen tijdens de midweek ook nog de wedstrijden in de Europa League, te beginnen met het Schotse Rangers.

Union SG als omslagpunt?

En dus mogen ze het hoofd effectief niet laten hangen, beseft Smets maar al te goed. "We moeten nu sterk blijven, de groep goed bij elkaar houden en ons klaarstomen voor de volgende wedstrijd."

Te beginnen dus tegen Union SG, een team dat wél op roze wolkjes zal lopen na de zege tegen PSV in de Champions League. Of kan Genk daar net van profiteren om te stunten? De kloof is negen punten en ze willen er zeker geen twaalf van zien gemaakt worden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk
Matte Smets

Meer nieuws

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

13:45
Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

11:40
Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

08:20
1
Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet Reactie

Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet

23:29
📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

13:00
Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

22:27
Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

12:45
3
Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

12:30
Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

12:00
9
"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

11:20
3
Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

11:00
3
Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

10:30
7
OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

10:56
LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez

LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez

09:16
De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

10:00
Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

09:30
10
🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

09:00
Vincent Kompany laat zich uit over de situatie bij Anderlecht en ziet het positief

Vincent Kompany laat zich uit over de situatie bij Anderlecht en ziet het positief

08:00
2
Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken

Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken

22:30
2
Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant

Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant

07:40
4
Bij Manchester United heeft invloedrijke speler al het één en ander te zeggen over Senne Lammens

Bij Manchester United heeft invloedrijke speler al het één en ander te zeggen over Senne Lammens

08:40
Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

07:20
8
Heeft Philippe Clement (eindelijk) nieuwe uitdaging beet? 'Deze buitenlandse club wil coach héél graag hebben'

Heeft Philippe Clement (eindelijk) nieuwe uitdaging beet? 'Deze buitenlandse club wil coach héél graag hebben'

07:00
1
Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eenmalig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand

Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eenmalig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand

06:30
1
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
De Condé spreekt over pijnlijke beslissing rond eigen jeugdproduct: "Een van de jammerlijkste dossiers"

De Condé spreekt over pijnlijke beslissing rond eigen jeugdproduct: "Een van de jammerlijkste dossiers"

17:00
Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

22:00
2
ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

21:40
1
Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

21:00
23
Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

20:40
11
Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

21:20
1
Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

20:00
Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

20:20
7
Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

19:40
16
De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

18:40
12
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

17/09
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over "KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko DKMA DKMA over Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League franchi franchi over Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht" Nesdra Nesdra over Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit" franchi franchi over Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken franchi franchi over Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant Birger J. Birger J. over Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute tisookeenmening tisookeenmening over Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk' TIGERMANIA TIGERMANIA over Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge Snipergoal Snipergoal over Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved