Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

Bij Standard zijn er geruststellende berichten over Josué Homawoo, die vorige week tegen KV Mechelen al in de eerste minuut werd afgevoerd. Marlon Fossey is daarentegen onzeker voor de verplaatsing naar Westerlo.

Standard zal aanstaande zondag naar Westerlo reizen voor de achtste speeldag van de Jupiler Pro League. Twee dagen voor die wedstrijd verscheen Vincent Euvrard op een persconferentie om onder andere te praten over de gezondheidstoestand van Josué Homawoo na diens botsing van vorige week. De Togolese verdediger had de afgelopen dagen al geruststellende signalen gegeven, en deze worden bevestigd.

"We wachten nog op groen licht om naar de volgende stap van zijn herstel te gaan, maar alle signalen zijn positief. Hij volgt het programma dat hij moet volgen goed op en doet wat kan. De gezondheid van de speler is de nummer één prioriteit."

Als het van hem afhing, zou hij al spelen;

"We moeten een bepaald protocol volgen, maar als het van hem afhing, zou hij spelen. Hij is een machine, het is geweldig om te zien hoe hij zich nu al voelt na die zware klap van vorige week."

"De wedstrijd tegen Club Brugge van volgende week zal krap worden, hij zal er over tien of vijftien dagen weer bij zijn. Als alles goed evolueert tenminste. Hij zou volgende week weer met de groep kunnen meetrainen, maar we moeten afwachten hoe hij zich ontwikkelt."

Aanvoerder Marlon Fossey onzeker voor de trip naar Westerlo

Naast zijn afwezigheid, die van David Bates, "nog een paar maanden afwezig", en die van Boli Bolingoli, zou Vincent Euvrard ook zonder zijn aanvoerder Marlon Fossey de verplaatsing naar het Kuipje moeten maken.

"Er is twijfel over Marlon Fossey, die begin deze week een spierverrekking opliep. Hij heeft vanochtend met de groep getraind, we zullen zien hoe het verder verloopt. Het ziet er eerder positief uit voor de wedstrijd, maar het zal een kwestie worden van net wel of net niet."

En dan hebben we nog de blessure van Ibe Hautekiet, die "ongeveer in dezelfde situatie zit als Marlon, en die dit weekend of begin volgende week weer zal aansluiten". Vincent Euvrard wordt geconfronteerd met een golf van blessures in de verdediging.

Deze verdediging maakt me niet bang"

"We werken al sinds vorige week met Ibra (Karamoko) en Daan (Dierckx) en Henry Lawrence is uiteraard de vervanger van Marlon. Deze verdediging maakt me niet bang, maar als er nog iets gebeurt, dan wordt het wel heel krap."