Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

Hoewel ze bij Anderlecht niet tevreden waren met een punt, hoorde je na het 0-0 gelijkspel toch vooral tevreden reacties vanuit het Antwerp-kamp. Zo ook aanvoerder Vincent Janssen voor de microfoon bij DAZN.

Na een slaapverwekkende vertoning deelden Anderlecht en Antwerp op zaterdagavond de punten. Geen doelpunten, weinig kansen en uiteindelijk (terecht) geen winnaar. Al zijn ze daar bij Antwerp niet per se ontevreden mee.

Dat vertelde aanvoerder Vincent Janssen na affluiten. "Het was voor ons vooral een wedstrijd waarin we goed compact moesten staan en onze momenten moesten pakken in de omschakeling", geeft de Nederlander aan bij rechtenhouder DAZN.



In de eerste helft kwam Antwerp er, vanuit de organisatie, een paar keer goed uit: "Die kans die ik krijg in de eerste helft moet er misschien wel in. Ik wil hem gecontroleerd in de verre hoek leggen, maar ik raak hem verkeerd en hij vliegt over."

Tevreden met een punt

In de tweede helft kwamen de bezoekers er niet meer uit en was het voornamelijk overleven. Dat voelde Janssen zelf ook: "Uiteindelijk is een punt op Anderlecht helemaal geen slecht resultaat voor ons."

En zo schrijft Antwerp een puntje bij, wat hun totaal op tien stuks brengt. Vooral de defensieve stabiliteit zal hen tevreden stellen na de zoutloze wedstrijd tegen Anderlecht. Het was de eerste clean sheet voor The Great Old van het seizoen.