'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

Kent u Idrissa Doumbia nog? In het verleden speelde hij al bij verschillende Belgische ploegen, maar nu is hij op 27-jarige leeftijd transfervrij. Diverse ploegen wilden daarvan profiteren, waaronder ook een team uit ons land.

De 27-jarige verdedigende middenvelder Idrissa Doumbia zit al sinds 1 juli zonder club. Toen liep zijn verbintenis bij Al Ahli SC uit Qatar af.

Daarvoor speelde hij ook al bij onder meer Sporting Lissabon uit Portugal, Alanyaspor uit Turkije, Akhmat Grozny uit Rusland en Huesca uit Spanje.

Geen nieuw avontuur in België voor Idrissa Doumbia

En ook een paar jaar in ons land. In 2016 werd hij gekocht door RSC Anderlecht, een jaartje later werd hij verhuurd aan Zulte Waregem. Bij dat team kwam hij ook in het seizoen 2021-2022 nog eens op huurbasis terecht.

Een derde episode bij Essevee zit er nu echter niet in, ook al waren ze daar wel geïnteresseerd in hem. Mogelijk wordt Rusland zijn nieuwe bestemming, want Anzhi Makhachkala zou op hem azen volgens AfricaFoot.

Er zijn ook nog kapers op de kust uit onder meer Saoedi-Arabië, maar Rusland lijkt de voorkeur te genieten. Momenteel ligt zijn marktwaarde volgens Transfermarkt nog op anderhalf miljoen euro.