Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Na de 1-2-thuisnederlaag tegen La Louvière stelt Peter Vandenbempt zich vragen bij de sportieve koers van OH Leuven. De analist wijst op structurele tekortkomingen en uit bezorgdheid over de positie van coach David Hubert.

Volgens Vandenbempt was de terugval van OH Leuven na de gelijkmaker volgens coach Hubert een mentale kwestie met twee doelpunten tegen op korte tijd. De analist nuanceert die verklaring. “Ik vind dat maar een halve uitleg, want het is niet dat ze een jong, onervaren elftal hebben”, klinkt het bij Sporza.

Ervaren spelers

Hij verwijst expliciet naar de aanwezigheid van ervaren krachten: “Met Pletinckx, Verstraete, Schrijvers en Dusenne hebben ze toch een paar jongens met veel kilometers op de teller.” Vandenbempt stelt vast dat Leuven nochtans goed aan de wedstrijd begon. Hij vindt het dan ook logisch dat men in die omstandigheden de wedstrijd moet kunnen uitspelen: “Dan mag je verwachten dat je de match afmaakt, maar het vervolg was ronduit tragisch.”



Structurele onderprestatie en moeilijke kalender

De sportieve prestaties van OH Leuven blijven volgens Vandenbempt al jaren onder de verwachtingen. “Leuven heeft dit seizoen al te vaak geen geweldig voetbal gebracht,” stelt hij. Zelfs bij betere wedstrijden, zoals tegen Genk, blijft het resultaat uit. Na acht speeldagen staat de club opnieuw onderaan het klassement. “Ik vind OHL al veel jaren de underperformer in eerste klasse,” aldus Vandenbempt.

Hij wijst ook op de financiële context van de club: “Als je kijkt welke middelen daar voorhanden zijn, de lonen die daar betaald worden in vergelijking met veel ander clubs van zelfde niveau, dan kan het niet zijn dat je op deze manier blij moet zijn dat je de play-downs niet moet spelen.”

De verwachtingen waren nochtans positief bij de start van het seizoen. “Er was dit jaar opnieuw goede hoop dat ze een goed seizoen zouden draaien,” zegt Vandenbempt, met als doel “in de bovenste helft van de middenmoot in de buurt van de top 6.”

Positie Hubert

De aanstelling van David Hubert als jonge Belgische coach werd als een frisse stap gezien. “Ik hoop dat hij nog veel krediet krijgt”, aldus Vandenbempt. Toch blijft de situatie precair. “Je hebt toch weer je start gemist,” stelt hij vast. De komende wedstrijden zijn volgens hem cruciaal. “De volgende twee thuiswedstrijden zijn tegen Anderlecht en Club en tussendoor hebben ze lastige verplaatsingen naar Westerlo en KV Mechelen.” Vandenbempt besluit met een duidelijke waarschuwing. “Voor je het weet speel je opnieuw een heel seizoen in de anonimiteit en dat kan echt toch niet de bedoeling zijn.”