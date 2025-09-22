Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"
Volgende week staat voor Union SG een prestigieuze confrontatie op het programma: de heenwedstrijd tegen Newcastle United in het Lotto Park van Anderlecht. De Engelse club heeft intussen een gids gepubliceerd voor de meereizende supporters, en daarin valt een opmerkelijke passage op.

Newcastle waarschuwt zijn fans expliciet om het gebied rond het stadion van Anderlecht voor en na de wedstrijd te vermijden. “Supporters worden geadviseerd het Anderlechtse gebied rond het Lotto Park te mijden, zowel voor als na de match,” klinkt het in de gids.

De club raadt aan om van het stadscentrum naar het stadion te reizen en om zich niet te verzamelen of te gaan drinken in de omgeving van het stadion. Het advies is vooral bedoeld om de veiligheid van de supporters te waarborgen. Met de vele incidenten in Anderlecht de laatste tijd is het waarschijnlijk ook geen slecht advies.

Newcastle waarschuwt zijn fans voor criminaliteit in Anderlecht

Volgens de gids komt straatcriminaliteit, zoals zakkenrollen, voor in Brussel. Fans wordt daarom aangeraden waakzaam te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens hun verblijf in de hoofdstad.

Daarnaast wordt het belang van een geldige reisverzekering benadrukt, zodat eventuele problemen tijdens het verblijf gedekt zijn. Newcastle wil zo alle risico’s zoveel mogelijk beperken.

Voor Union en Anderlecht betekent deze waarschuwing extra aandacht voor de logistiek rondom het stadion. Zowel de club als de Belgische autoriteiten zullen ongetwijfeld alert zijn om de veiligheid tijdens deze Europese clash te garanderen.

