Hoe de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot ook impact heeft bij ... De Verraders

Het programma De Verraders op VTM beroert de zielen. Het spelletje dat wat wegheeft van de Weerwolven van Wakkerdam is al aan zijn vierde seizoen toe in ons land. En er zijn ook links met het voetbal.

Om te beginnen is er met Olivier Deschacht een gewezen topvoetballer van de Rode Duivels, Zulte Waregem en vooral Anderlecht actief in het spelletje. Hij overleefde alvast de eerste moord en de eerste verbanning.

Verder is er met Omar Souidi een strafpleiter present in het programma die met een aantal stevige pleidooien komt om binnen het spel tussen verraders en bondgenoten zijn stempel te drukken op het programma.

Verraders tegen bondgenoten in spannend tv-programma

Souidi is bovendien een supporter van Royal Antwerp FC, net zoals Vincent Fierens – die de nabespreking van het programma presenteert. Hieronder geven we u een spoiler uit het programma, dus wie de aflevering van zondag nog moet kijken stopt hier best met lezen.

Omar Souidi besloot als verrader in het programma namelijk zijn goede vriend en tv-kok Roger Van Damme naar huis te verbannen. Omdat hij een potentieel gevaar was voor de positie van Souidi.

In beelden die werden getoond werd er met de glimlach ook naar de rivaliteit tussen de Antwerpse voetbalploegen verwezen. “Er was eigenlijk maar één grote, gerechtvaardigde reden was om je te verbannen. Je hebt tijdens de missie je akkoord gegeven om een paars truitje om te doen. Je weet dat zoiets als Antwerp-fan zoiets maar één resultaat kan kennen: de eeuwige verbanning.”