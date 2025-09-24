Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Tjaronn Chery speelde vorig seizoen de pannen van het dak bij Antwerp. Maar na amper één seizoen keerde hij alweer terug naar Nederland. Hij staat nu op het punt om zijn rentree als international te vieren.

Vorig seizoen was Tjaronn Chery één van de publiekslievelingen op de Bosuil. Hij zorgde met enkele fraaie doelpunten voor meerdere momenten van extase bij de supporters van Antwerp.

Maar na amper één seizoen kwam het huwelijk tussen Chery en Antwerp alweer ten einde. Hij keerde terug naar Nederland om terug aan de slag te gaan bij NEC uit Nijmegen. Daar is hij uitstekend aan het seizoen begonnen met drie goals en twee assists in zes wedstrijden.

Terugkeer bij de nationale ploeg

En dat is ook Stanley Menzo niet ontgaan. Die is tegenwoordig bondscoach van Suriname. Hij zou Chery graag selecteren voor de komende interlands. Opvallend, want de 37-jarige Chery had twee jaar geleden aangegeven op internationaal pensioen te gaan.

Toen omwille van het veelvuldig reizen dat hem teveel werd. Maar nu zou Chery toch opnieuw open staan om zijn rentree te maken bij de nationale ploeg. Menzo heeft hem alvast opgenomen in de voorselectie met het ook op de komende interlands tegen Guatemala en Panama. Dat schrijft het Nederlandse Voetbal International.

Met Suriname hopen Chery en Menzo zich te plaatsen voor het WK van komende zomer. Met Justin Lonwijk (ex-Anderlecht) en Denzel Jubitana (ex-Waasland-Beveren) lopen er nog wel enkele jongens met een verleden in onze competitie rond bij Suriname.