Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Union SG voetbalde PSV vorige week op een hoopje, terwijl AFC Ajax met de billen bloot ging tegen Internazionale FC. Bart Verhaeghe pleit (nog maar eens) voor een BeNeLiga.

In het verleden waren er al gesprekken tussen de Belgische - en Nederlandse topclubs om zo'n grensoverschrijdende competitie op te richten. Het waren vooral onze noorderburen die het voordeel van de BeNeLiga niet zagen.

Voetjes op de grond? De Nederlandse landskampioen (PSV, nvdr.) werd vorige dinsdag met 1-3 in de pan gehakt door de Belgische landskampioen (Union SG, nvdr.). Misschien hebben de Nederlanders ons onderschat?



Lees ook... Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

België moet als klein voetballand beseffen dat de vijf grote competities steeds meer afstand aan het nemen zijn

"We moeten alleszins opnieuw positief durven na te denken over een BeNeLiga", is ook Bart Verhaeghe voorstander van een gezamenlijke competitie. "België moet als klein voetballand beseffen dat de vijf grote competities steeds meer afstand aan het nemen zijn."

"Dat geldt overigens ook voor Nederland en pakweg Portugal", gaat de voorzitter van Club Brugge verder in Het Laatste Nieuws. "Wat we moeten doen? Alleszins niét schreeuwen om meer solidariteitsgeld. We moeten onze eigen bestaansreden kritisch in vraag stellen én nadenken over alternatieven.

BeNeLiga, poging 156?

En dat alternatief zou een BeNeLiga kunnen zijn. Komen er binnenkort opnieuw gesprekken? Er zit alvast niets in de pijplijn. Maar als Verhaeghe iets in zijn hoofd gestoken heeft…