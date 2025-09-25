STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

De derbykoorts stijgt in Limburg. Zondag trekt Racing Genk naar Stayen voor het duel met STVV. Ito lijkt tijdig fit, al blijft de inzetbaarheid van Merlen nog onzeker.

Voor Genk staat er eerst nog de Europa League-wedstrijd tegen Rangers op het programma. Donderdagavond spelen ze in Schotland en nadien gaat alle focus naar de derby.

Ito traint weer mee, Merlen nog niet

STVV kan zich al de hele week voorbereiden, en daar loopt het goed. Afgelopen weekend waren Ryan Merlen en Ryotaro Ito afwezig met lichte blessures.

Merlen bleef donderdag tijdens de training binnen, hij kreeg verzorging. Of de middenvelder tegen Genk in actie komt blijft nog een vraagteken.

Ito trainde op zijn beurt weer volop mee, schrijft Het Belang van Limburg. De verwachting is dat hij zondag start in de derby.