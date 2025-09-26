Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Pierre Dwomoh, ooit in België te boek als enfant terrible, werkt ondertussen gestaag aan zijn profcarrière bij Watford. Door zijn verhuis naar Engeland en de beperkte speelminuten is hij in ons land uit het oog verdwenen.

De jonge Belg lijkt al een eeuwigheid mee te gaan in het profvoetbal. Vier jaar geleden trok hij als duurste Belgische 17-jarige ooit van Genk naar Antwerp, voor 2 miljoen euro. “Ik was er vroeg bij en heb het 'geluk' gehad dat ik op mijn zeventiende ambras maakte. Op die leeftijd werden mijn jeugdzondes nog vergeven. Ondertussen heb ik mijn lesje geleerd", aldus Dwomoh in GvA.

In Engeland ervaart hij een totaal andere media-aandacht. “De Engelse pers kijkt anders naar mij dan de Belgische. Ze kennen mijn parcours hier niet echt. Als je op je 21ste bij Watford speelt, word je gezien als een jongen voor de toekomst. Het is al een lang parcours geweest, daarom beschouwen sommigen mij in België misschien als een 'mislukkeling'.”



Pierre Dwomoh heeft nog veel liefde voor Antwerp

Dwomoh blijft bewust uit de schijnwerpers. “Hier kicken ze meer op spelers die na een nederlaag met een Rolls-Royce naar de nachtclub trekken. Wat een speler al dan niet op Instagram post, boeit hen minder. Van de celebrity-verhalen blijf ik ver weg. Geloof mij, Pierre Dwomoh haalt de Britse covers niet. In België nog net wel", lacht hij.

Toch blijft zijn Belgische hart aanwezig. “Ik blijf een trotse Belg, versta mij niet verkeerd. Wanneer ik twee dagen vrij ben, rijd ik op en af en ga ik mijn moeder in Genk bezoeken, of zie ik enkele vrienden. Ook op de Bosuil kom ik nog af en toe piepen. Ik was er in augustus voor de match tegen OH Leuven.”

Ondanks de afstand onderhoudt Dwomoh banden met zijn oude club en vrienden. “Mijn liefde voor Antwerp zal niemand mij afpakken. Met Mahamadou Doumbia is een goede vriend nu wel vertrokken, maar met Sascha Van de Sande en Zeno Van den Bosch heb ik nog contact. En dokter Kristof Sas is nog steeds mijn dokter.” Hiermee toont de jonge Belg dat hij zowel in Engeland als in België zijn koers zorgvuldig uitzet, met oog voor carrière én verleden.