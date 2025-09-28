Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Wouter Vrancken voelt zich duidelijk thuis bij STVV. Na teleurstellingen bij Genk en Gent lijkt de coach eindelijk een plek te hebben gevonden waar hij zich zowel professioneel als persoonlijk op zijn gemak voelt.

“Mijn job hier gaat verder dan de ploeg opstellen. Dit gaat over de stad Sint-Truiden, over mijn kameraden en familie in de tribunes", zegt Vrancken in HLN.

De dood van zijn moeder, Rita, eind augustus, trof hem zwaar. Toch kon hij dankzij de steun van de club en de spelersgroep beter omgaan met het verlies. “De hele ploeg is toen een laatste groet komen brengen. Het was geen verplichting, maar iedereen bleef langer om als één groep een kruisje te komen geven. Dat typeert deze ploeg en club.”



STVV geeft Wouter Vrancken de energie en het warme gevoel

Voor Vrancken is het niet alleen een professioneel voordeel, maar ook een persoonlijke. “Ik ben hier dicht bij mijn familie, en niet ergens ver weg. Ik ben hier in een warm bad terechtgekomen.” Het geeft hem de ruimte om te rouwen, maar ook om te genieten van gewone dingen die hij vorig seizoen nauwelijks kon doen.

Die balans tussen werk en privé is hem veel waard. “Ik kan Jesse eens op school oppikken, thuis avondeten, op bezoek gaan bij mijn dochters in Leuven, of eens gaan tennissen of padellen. Het zijn gewone dingen, maar ik haal er veel energie uit", aldus Vrancken.

De keuze voor STVV was bewust. “Mijn loon? Ja, ik heb ingeleverd. Maar ik kreeg een andere rijkdom: rust, familie en een vertrouwde omgeving. Dat had ik op dit moment nodig, en STVV bood dat.”