De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

Gent, Union, Anderlecht en Standard. Dat zijn de volgende vier tegenstanders van Sporting Charleroi in de maand oktober. Rik De Mil reageerde na de nederlaag tegen KV Mechelen al ontgoocheld en benadrukte dat de sportieve ambities van de Carolo's moeten bijgesteld worden. Maar... blijft hij ook?

Charleroi bewoog deze zomer hemel en aarde om De Mil bij de club te houden. De Bruggeling moet op de lange termijn voor stabiliteit zorgen en maakte indruk met zijn aanpak in zijn eerste volledige seizoen als hoofdcoach in het Zwarte Land. 

Charleroi krijgt de top tegenover zich in oktober

Maak u echter geen illusies: hij was heel gecharmeerd door het aanbod dat Antwerp hem deed en twijfelde lang. Eigenlijk had hij die opdracht willen aannemen, maar hij dacht ook aan de club die hem na zijn terugzetting bij Club een heel mooie kans had gegeven. Voor zijn imago was het ook belangrijk dat hij niet als 'clubhopper' werd neergezet. Vier ploegen in drie jaar... Dan krijg je snel een naam.

Maar voor Charleroi breekt er nu een heel belangrijke periode aan. Oktober is meestal de maand waarin de clubs hun eerste evaluaties maken. In Charleroi liggen de zaken anders: zij willen De Mil niet zien vertrekken, maar de coach staat wel weer bij elke club die denkt aan een nieuwe trainer op het lijstje, zoals La Dernière Heure vandaag schreef en waarvan we bevestiging kregen. 

Een moderne coach die een spelersgroep kan managen

De Mil lijkt ontgoocheld in de spelerskern die hij dit seizoen ter beschikking heeft. Charleroi blies warm en koud de eerste negen matchen, maar verloor slechts drie keer. Maar het spelniveau wordt er niet beter op, wat duidelijk werd tegen KV Mechelen.

De Mil heeft zich in korte tijd in de Belgische trainerswereld geïnstalleerd als een moderne coach, die een spelersgroep heel goed kan managen. En die het beste eruit kan halen. Een profiel dat heel erg gewild is. De vraag is dan ook: is hij in november nog in het Stade du Pays de Charleroi? Dat zal afhangen van hoe hard er straks aan zijn mouw wordt getrokken.

