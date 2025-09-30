Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Royal Antwerp FC zit in de hoek waar de klappen vallen. Met 10 op 27 staan ze momenteel amper dertiende in de stand, al is de kloof met de top-6 ook nog steeds amper vier punten. Rest de vraag: hoeveel krediet heeft coach Stef Wils nog?

Stef Wils vroeg na de wedstrijd tegen Zulte Waregem nog duidelijk om extra tijd om met de vele nieuwkomers te gaan bouwen aan de toekomst voor de rest van het seizoen.

Hoezeer staat Stef Wils onder druk bij Antwerp?

Hein Vanhaezebrouck beseft dat Wils momenteel moeilijke momenten aan het beleven is, maar ziet ook dat de supporters een stevige rol spelen in het al dan niet kunnen aanblijven van de coach.



“Het is leuk om trainer te zijn van een ploeg als Antwerp, met dat fenomenale publiek. Maar met deze selectie, en dat verwachtingspatroon, is daar weinig leuks aan. Dat betekent véél stress voor een jonge coach", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat het geen eerlijke situatie is voor Stef Wils

Volgens Vanhaezebrouck is het geen eerlijke situatie voor Wils, al ziet hij ook dat de druk van het publiek nog niet al te hoog is geworden.

"Het enige wat je wint met een trainerswissel is tijd. En rust, mochten de supporters zich roeren. Maar zolang de druk van het publiek niet exponentieel stijgt, zal het hakbijltje nog niet vallen, zeker?"