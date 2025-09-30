Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

Royal Antwerp FC staat stilaan met de rug tegen de muur. Ook tegen Zulte Waregem werd verloren en onderling is er het nodige gemor te horen. Er zijn nochtans wel een paar verzachtende omstandigheden.

Vincent Janssen was na de wedstrijd tegen Zulte Waregem kritisch voor alles en iedereen en stak ook de hand in eigen boezem. "Het is een hele aanpassing, we hebben negen nieuwe jongens op hte veld lopen."

"Het is helemaal anders dan een team dat er al jaren staat. Het gaat niet goed op het veld," aldus de aanvaller van The Great Old. Die ook meteen de vergelijking maakte met andere topclubs in België.

Is dit de reden van het verval bij Antwerp dit seizoen?

"Als je kijkt naar ploegen als Union, Genk of Club Brugge, zie je dat er misschien een drietal nieuwe spelers in de ploeg komen en zich snel aanpassen aan wat er gebeurt. Dat is iets anders dan negen."

Ook coach Stef Wils is duidelijk dat Antwerp veel kwaliteit is verloren. Hij hoopt dan ook de nodige tijd te krijgen om de nieuwelingen helemaal hun stempel te laten drukken.

Ook bij Union SG heel veel wissels

Van de basiself tegen Zulte Waregem waren effectief enkel Van Den Bosch en Janssen op speeldag 1 vorig seizoen tegen Charleroi in de basis. Bozhinov zat toen op de bank bij The Great Old, net als Corbanie.

Helemaal klopt het verhaal echter niet. Bij Union stond toen enkel in de basiself MacAllister. Op de bank zaten onder meer Machida en Promise David, dus ook daar zijn er op een dik jaar héél veel wissels gebeurd. En Union draait wel meteen helemaal mee bovenaan.