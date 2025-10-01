Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

RSC Anderlecht heeft het moeilijk om tot doelpunten te komen. Nochtans is er wel een speler van paars-wit goed bezig. Ook afgelopen weekend scoorde hij opnieuw twee doelpunten ... bij de RSCA Futures. Wanneer krijgt hij zijn kans bij de A-kern?

Luis Vazquez is de onbetwiste nummer één in de spits bij paars-wit, maar daarachter is er een grote leegte op dit moment. Dolberg werd verkocht en Bertaccini is geblesseerd.

Voor meer dan drie miljoen euro gekocht door Anderlecht

Bij de RSCA Futurus is ondertussen ene Mihajlo Cvetkovic goed bezig. Afgelopen weekend scoorde hij nog twee keer tegen Club NXT om zo zijn ambities kracht bij te zetten.



De 18-jarige Serviër werd deze zomer voor meer dan drie miljoen euro gekocht van het Servische Cukaricki, maar tot op heden kreeg hij bij de A-kern nog geen kansen. Tot op heden staat de teller stil op zeven minuten in twee korte invalbeurten.

Wanneer kans in de A-kern voor Mihajlo Cvetkovic?

Bij de Futures zit hij ondertussen wel al aan drie doelpunten en een assist, waarmee hij elke 89 minuten van waarde was voor paars-wit. Over waardes gesproken: zijn marktwaarde ging ondertussen volgens Transfermarkt van 6 naar 5 miljoen euro, waardoor paars-wit voorlopig aan kapitaalsvernietiging lijkt te doen.

"Ik ben naar Anderlecht gekomen om bij de A-ploeg te spelen hé. Ik heb gezonde ambities en wil graag deel uitmaken van de eerste ploeg, maar ik voel me ook goed bij de Futures", klonk het bij hem zelf in Het Nieuwsblad.