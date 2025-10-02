Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

RSC Anderlecht aarzelt om Nathan De Cat te laten gaan naar het WK U17. De jonge middenvelder zou graag deelnemen, maar Anderlecht kan het zich niet veroorloven.

De Belgische U17 zal deelnemen aan het Wereldkampioenschap van 3 tot 27 november in Qatar, en Nathan De Cat is een van de leiders van deze generatie. In mei was hij er ook bij op het EK U17, dat in Albanië plaatsvond. Het is dus geen verrassing dat hij deze cyclus wil afsluiten met het team van Bob Browaeys, en dat is begrijpelijk.

Aan de kant van RSC Anderlecht twijfelt men echter om hem te laten gaan, hij zou dan een maand afwezig kunnen zijn. Besnik Hasi had makkelijk kunnen zeggen dat de club "een dergelijke kans niet kon weigeren" aan Ali Maamar, die naar het WK U20 ging, maar de Marokkaanse international is op zijn best een tweede keus op de rechtsback.

De Cat is waarschijnlijk een van de eerste drie namen die Hasi opstelt in zijn wedstrijdselectie. Het zou als abnormaal beschouwd kunnen worden dat een club als Anderlecht afhankelijk is van een 17-jarige, maar het is een feit waar we ons bij neer moeten leggen.

Nathan De Cat afwezig tegen de top 3 van de Jupiler Pro League?

Als het programma van de club licht was, zou men nog kunnen begrijpen dat Nathan De Cat naar Qatar gaat voor een toernooi midden in november. Maar Anderlecht zal naar La Louvière gaan en vooral de huidige top 3 van de competitie moeten trotseren: De Cat kan drie thuiswedstrijden missen, tegen KV Mechelen, Club Brugge en eventueel USG als de Belgische U17 het toernooi zou winnen.

Dus drie enorme kansen om hoog te scoren in de ranglijst, en Anderlecht heeft veel meer kans om dit te bereiken met Nathan De Cat dan zonder hem. Wat zou hij leren van wedstrijden in de U17 in vergelijking met dit soort tegenstand in de JPL?

Nathan De Cat voor een maand laten gaan, vooral in zo'n drukke periode, zou niet alleen een fout zijn van RSC Anderlecht: het zou een professionele fout zijn die de strijd om de top 6 voor paars-wit potentieel zou kunnen bemoeilijken...