Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Niet enkel in de Champions League of in de Europa League wordt deze midweek gevoetbald, ook de Conference League is officieel begonnen. Met dit seizoen toch wel een bijzonder rare mix van ploegen. Een gemiste kans voor de Belgen?

Charleroi kon zich niet plaatsen voor de League Phase van de Conference League en ook RSC Anderlecht werd - nadat het uit de Europa League-voorrondes kwam - uitgeschakeld. 36 teams zijn er wel bij, met daarbij niet al te veel ronkende namen.

Geen grote namen in Conference League?

AZ, Crystal Palace, Dynamo Kiev, Fiorentina, Mainz, Rayo Vallecano of Strasbourg? De spoeling lijkt nog iets dunner te zijn dan vorig jaar. Een gemiste kans voor de Belgische clubs, met ploegen uit Malta of Gibraltar onder meer.

"Het is heel tof dat wij als Belgische ploegen plaats hebben gemaakt voor al die kleine landen", aldus Hein Vanhaezebrouck op PlaySports in aanloop naar het avondje in de Europese competities op donderdagavond.

Hein Vanhaezebrouck verwacht niet veel punten meer in Champions League

"Het is de karamellenbeker in Europa. Je kan er wel veel punten pakken voor de coëfficiënt, zeker ook als Belgische club. Er was euforie na de eerste speeldag bij de Belgen over Genk, Union en Club Brugge."

"Zeker omdat alle Nederlandse clubs verloren. Maar wacht tot op het einde van de rit. Ik hoop dat Genk alles kan winnen, want ik denk niet dat we logischerwijze veel punten gaan pakken in de Champions League."