Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

KV Mechelen zoekt nog altijd naar de ideale formule voorin, maar één ding lijkt duidelijk: het duo Lion Lauberbach en Benito Raman kán werken. De ingrediënten zijn er: een grote sterke en een kleine rappe. In het verleden heeft dat al voor veel topclubs gewerkt.

Lauberbach, de boomlange spits van 1m93, staat na negen speeldagen al op vier goals, maar had er makkelijk dubbel zoveel kunnen maken. Zijn efficiëntie blijft een pijnpunt, maar in het spel is hij onmiskenbaar een sleutelfiguur. Hij kaatst, schermt af, sleurt tegen verdedigers en geeft Mechelen de aanwezigheid die het in de zestien nodig heeft.

Klassieke combinatie

Waar Lauberbach als targetman het verschil kan maken, daar ligt de rol van Benito Raman in de ruimte eromheen. Raman brengt snelheid, infiltratie en diepgang, en kan profiteren van het werk dat de Duitser voorin verricht.

Het is een klassieke tandem: de sterke kapstokspits en de pijlsnelle aanvaller ernaast. Alleen zijn de automatismen nog niet ingeslepen. Tegen Cercle Brugge werkte het niet zoals gehoopt, maar dat lag volgens Fred Vanderbiest meer aan de slordigheden in de opbouw dan aan het duo zelf.

De trainer nuanceerde achteraf dat beeld ook. “Het is niet helemaal tegengevallen”, zei hij. “We kwamen gewoon niet tot bij hen, omdat we in de opbouw te veel technische fouten maakten.”

Met andere woorden: de ketting stokte vóór de bal bij Raman en Lauberbach geraakte. Dat verklaart ook waarom ze te weinig in stelling kwamen. Voor Raman is het intussen wachten tot hij volledig fit is.

Raman moet eens een reeks wedstrijden kunnen neerzetten

De man van dertien goals vorig seizoen heeft voorlopig nog maar één treffer achter zijn naam, al staat daar wel twee assists tegenover. Vanderbiest wijst er terecht op dat Raman nog niet vaak aan de aftrap kwam en dus niet al te veel speelminuten maakte. Zijn cijfers ogen dan ook niet dramatisch, maar iedereen voelt dat hij nog moet ontploffen.

Als Mechelen écht een gooi wil doen naar play-off 1 – iets wat de club de voorbije jaren dikwijls nipt misliep – dan zal het vooral van de aanval moeten komen. Een duo dat elkaar blind vindt en een doelpunt of tien extra kan opleveren, zou goud waard zijn in een competitie waar het verschil bovenin vaak klein is. Lauberbach brengt de kracht, Raman de snelheid: de logica zegt dat dit moet klikken.

Werk aan de winkel dus voor beide heren én voor Vanderbiest, die de juiste patronen moet inbouwen om hen optimaal te benutten. Als de efficiëntie van Lauberbach nog verbetert en Raman zijn scherpte terugvindt, kan KV Mechelen eindelijk de sprong maken waar het al jaren van droomt. De puzzelstukken liggen er, nu moeten ze alleen nog in elkaar passen.