Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verontschuldigd"

Royal Antwerp FC staat met tien punten uit negen wedstrijden pas op een dertiende plaats in de Jupiler Pro League. En dus is het tegen Cercle Brugge toch stilaan van moeten voor The Great Old. Dat beseft ook coach Stef Wils.

De spelers waren duidelijk na de nederlaag bij Zulte Waregem: Antwerp lijkt niet meteen klaar voor de top-6. Heel andere woorden dus dan wat de sterke mannen Overmars en Jaecques eerder hadden aangegeven in een groot interview.

Druk op de ketel bij Stef Wils

Ondertussen staat er misschien ook al wat druk op coach Stef Wils. 10 op 27? Dat is simpelweg te weinig voor een team als Antwerp, een dertiende plaats is zelfs ronduit teleurstellend.

En nu denken we ook niet meteen dat The Great Old tot het einde van het seizoen zal blijven staan op een plekje richting Relegation Play-offs, maar toch: tegen Cercle Brugge heeft het punten nodig, zoveel is duidelijk.

Royal Antwerp FC heeft iets goed te maken tegen Cercle Brugge

“Ik denk dat we voor onze eigen supporters iets goed te maken hebben. We zijn hen een zege verschuldigd", was de coach zelf ook zeer duidelijk over wat er allemaal moet gebeuren tegen Cercle Brugge.

Alles of niets dus voor Stef Wils & co? Er komt een interlandbreak aan en dan is het toch maar beter om met een overwinning die twee weken training in te gaan trekken.