Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

KAA Gent zette de afgelopen week een duidelijke stap richting vernieuwing met de aanstelling van Ivan Leko als nieuwe hoofdtrainer. De keuze voor de Kroatische coach past volledig in het nieuwe sportieve beleid van de club.

Volgens operationeel directeur Kjeld Fort stond bij de zoektocht naar een trainer één criterium voorop: de verpersoonlijking van het DNA van Gent. “Grinta en een winnaarscultuur, gecombineerd met aanvallend en dominant voetbal, dat is typisch Gents", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Fort benadrukt dat Gent niet zomaar een andere coach nodig had, maar iemand die een voorbeeld kan zijn voor spelers en staf. “Elke coach hier in de toekomst moet toonaangevend zijn wat betreft topsportmentaliteit. Ivan Leko is dat op alle vlakken.”



Leko moest topsportcultuur weer invoeren

De nieuwe structuur binnen de club speelt hierbij een belangrijke rol. Met een directiecomité van vier mensen, waaronder Fort zelf, kan de sportieve strategie nauwer worden afgestemd op het DNA van de club. De functie van sportief manager is geschrapt en de lijnen zijn korter.

Het belang van de trainer gaat verder dan tactiek alleen. Leko moet de spelersgroep inspireren, de winnaarsmentaliteit terugbrengen en het aanvallende karakter van de ploeg benadrukken. “De topsportcultuur was eind vorig seizoen weg. Het was tijd om dat opnieuw te installeren", zegt Fort.

KAA Gent ziet in Leko een leider die de nieuwe koers kan belichamen. Het succes van de club hangt in grote mate af van de rol van de trainer, en Fort is duidelijk: “Wij zijn fier dat we het pleit voor Ivan hebben gewonnen.”