Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Senne Lammens is nog geen minuut in actie gekomen voor Manchester United, maar de kritiek op de Rode Duivel is al niet van de poes. Clubiconen als Wayne Rooney, Peter Schmeichel en Paul Scholes lieten de afgelopen weken geen spaan heel van de transfer van de jonge doelman.

Peter Schmeichel vroeg zich openlijk af of Lammens wel klaar is voor de druk bij United. Rooney noemde het zorgwekkend dat hij nog niet gespeeld heeft, terwijl Scholes de keuze om niet voor gevestigde namen als Donnarumma of Martínez te gaan een “criminele fout” noemde.

Rio Ferdinand en Gary Neville wezen erop dat het team absoluut een nieuwe nummer één nodig had, en dat Lammens voorlopig slechts als tweede keeper wordt gezien.

De kritiek is deels ontstaan door de manier waarop de club Lammens binnenhaalde. Op ‘Transfer Deadline Day’ toonde Manchester United op sociale media flink zijn enthousiasme over de Belg. Zijn statistieken bij Antwerp werden uitvergroot, wat meteen hoge verwachtingen creëerde. Toch plaatste coach Ruben Amorim hem tegen Man City op de bank. “In onze moeilijke situatie hebben we een keeper nodig met ervaring", luidde zijn uitleg.

Perceptie al helemaal tegen Senne Lammens door keuzes Amorim

De negatieve perceptie werd verder versterkt door de fouten van andere doelmannen. André Onana vertrok naar Turkije, Altay Bayindir kreeg kritiek na meerdere blunders. Analisten en ex-spelers vragen zich daarom luidop af of Lammens niet sneller een kans zou moeten krijgen. “Hoe gaat hij om met de ongeëvenaarde druk van Man United?” stelde Schmeichel.

De Engelse pers en fans maken zich zorgen over de snelheid waarmee een jonge doelman zich kan aanpassen aan de Premier League. Lammens werd gekozen vanwege zijn potentieel en betaalbaarheid, maar de druk is enorm. Iedere fout of mislukte parade kan onmiddellijk leiden tot nieuwe vraagtekens over zijn kwaliteit.

Ondanks de kritiek blijft het wachten op zijn debuut. Ruben Amorim blijft achter Bayindir staan, maar de roep om Lammens op het veld te brengen groeit. Experts en fans hopen dat hij snel de kans krijgt, bijvoorbeeld tegen Sunderland, om te bewijzen dat hij wel degelijk de nummer één van de toekomst kan worden.