Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Bondscoach Rudi Garcia heeft vrijdag om 15u de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt voor de komende interlands tegen Wales en Noord-Macedonië richting het WK 2026. Daarin één grote verrassing: Axel Witsel keert terug bij de Duivels.

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn selectie voor de komende interlands van de Rode Duivels bekendgemaakt en lichtte enkele keuzes toe tijdens een persmoment. Niet alle spelers zijn even zeker van hun deelname.

Charles De Ketelaere blijft onzeker voor de interlands en speelt naar alle waarschijnlijkheid dit weekend nog niet. “Het is nog afwachten hoe hij herstelt, maar normaal gezien zal hij niet starten dit weekend voor Atalanta", aldus Garcia.

Michy Batshuayi is de enige speler in de selectie die over het echte profiel van een klassieke spits beschikt. Garcia benadrukt dat ervaring in de zestien cruciaal is: “Hij is normaal gezien erbij, we moeten wel bekijken hoe fit hij is.”

Middenvelder Amadou Onana is eveneens onzeker, al heeft hij wel kunnen trainen. Garcia legt uit: “Hij bereidt de wedstrijd met Aston Villa voor. Het is een ander geval dan De Ketelaere, hij mist misschien nog wat matchritme, maar hij is een belangrijke optie.”

De terugkeer van Axel Witsel

Axel Witsel keert terug in de selectie, en dat heeft volgens Garcia alles te maken met zijn ervaring en polyvalentie. “Hij heeft veel gespeeld bij Girona, kan ook als verdediger uit de voeten en is een echte leider. Bij de afwezigheid van Tielemans en Lukaku wilden we iemand hebben die de jonge spelers kan begeleiden.”

De aanwezigheid van Witsel moet niet alleen het team stabiliseren, maar ook leiderschap brengen op het veld. Garcia besluit: “Zijn talent en ervaring zijn cruciaal om de jonge spelers te ondersteunen tijdens deze twee belangrijke wedstrijden richting het WK 2026.”

