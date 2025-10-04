"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits
Foto: © photonews

KAA Gent pakte tegen Sporting Charleroi opnieuw drie belangrijke punten. En daar mocht het andermaal Omri Gandelman voor danken. Met een rake kopbal kon hij andermaal voor extra puntengewin zorgen voor De Buffalo's. Ivan Leko sprak achteraf over zijn speler.

Er zijn nog zekerheden dit seizoen bij KAA Gent. De stilstaande fases zijn belangrijk en zorgen voor punten, nu ook tegen Charleroi. En Omri Gandelman is dan de man die een bepalende speler is voor de Gentenaars.

Ivan Leko over de kwaliteiten van Omri Gandelman bij KAA Gent

"Je moet je spelers uitspelen op hun kwaliteiten", aldus Ivan Leko over Omri Gandelman. De coach beseft ook maar al te goed dat hij niet de meest verfijnde speler is, maar wel de belangrijke goals maakt én ten dienste staat van de ploeg.

"Neen, Gandelman gaat geen drie man dribbelen en dan een assist geven, maar hij heeft mentaliteit en geeft in beide rechthoeken alles", aldus Ivan Leko daarover.

Ivan Leko maakt de vergelijking met Rits - Amrabat bij Club Brugge

"Hij is niet populair, ook niet binnen de club. Het is geen showplayer, maar hij zorgt voor balans in de ploeg. En dat is ook van belang." Waarop Leko een vergelijking maakte met een situatie uit zijn verleden bij Club Brugge.

"Er was de situatie tussen Rits en Amrabat. Amrabat is veel beter dan Rits, dat wist toen iedereen. Maar Rits zette zich helemaal in dienst voor het team en deed Vormer en zeker Vanaken schitteren. Daarom speelde hij en Amrabat niet."

