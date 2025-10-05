Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"

Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"
Foto: © photonews

Senne Lammens beleefde een droomdebuut bij Manchester United. De Belgische doelman hield zijn doel schoon tijdens de 2-0-zege tegen Sunderland en liet meteen een sterke indruk achter. Britse media waren unaniem lovend over de prestatie van de 23-jarige.

Een eerste basisplaats én een eerste clean sheet: beter kon Lammens niet beginnen in de Premier League. Voor Manchester United was het bovendien de eerste clean sheet van het seizoen, wat het debuut van onze landgenoot extra bijzonder maakt.

The Daily Express merkte op dat Lammens ogenschijnlijk ongehinderd zijn Premier League-debuut op Old Trafford beleefde. "Hij moest niet al te vaak in actie komen, maar straalde rust en zelfvertrouwen uit wanneer dat wel nodig was", schreef de krant.

The Daily Mail complimenteerde de jonge doelman met zijn kalmte en een cruciale redding op een schot van Granit Xhaka net voor rust. Het luidste applaus van de dag kreeg hij voor het plukken van een voorzet vlak voor de pauze, aldus de krant.

De fans van United zongen hem toe en hadden zelfs al een liedje voor hem in petto: "Are you Schmeichel in disguise?" Een verwijzing naar het clubicoon, niet slecht. Al waren ze vooral blij dat Bayindir op de bank zat.

Lammens heeft zijn waarde voor Manchester United bewezen

Ook The Sun was onder de indruk. "Sunderland zal rouwen dat het Lammens niet heeft getest", klonk het. Volgens de krant was de Belg alert en autoritair bij zijn acties en zorgde hij voor momenten die de supporters op de banken deden staan.

De BBC wijdde zelfs een analyse aan zijn optreden. Lammens kreeg het vertrouwen van coach Amorim na drie wedstrijden op de bank en bewees zijn waarde vooral in korte, beslissende momenten, zoals de reddingen net voor rust en vlak voor het einde van de wedstrijd.

Toch ging het niet volledig foutloos. Lammens botste met Bertrand Traoré, een moment dat mogelijk problematisch had kunnen zijn. De commentator van de BBC wees erop dat andere keepers als Bayindir of Onana hier hard op afgerekend zouden zijn, maar de resultaten vergeven veel. Lammens bleef koel en voltooide een indrukwekkend debuut.
 

