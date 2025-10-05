Thibo Somers ziet het opnieuw mislopen bij Antwerp ondanks duidelijk signaal

Hij had graag gewonnen tegen zijn ex-ploeg Cercle Brugge maar Somers moest met Antwerp tevreden zijn met een punt na een 1-1 gelijkspel. Moest, want tevreden was hij allerminst.

Cadeautje

Vooral de tegengoal vlak voor rust blijft in het hoofd van Thibo Somers spoken. "We moeten er echt uit leren want in het verleden hebben we dat nog al gedaan, zo'n zure tegengoal weggeven. Toen is de groep daar ook op aangesproken geweest en toch...", zucht de wingback van Antwerp.

Tot voor die tegengoal ging het nochtans goed voor Antwerp: "We hadden 40 minuten lang controle over de wedstrijd", beaamt Somers. "We kregen de beste kansen en kwamen ook verdiend op voorsprong. Net voor rust die tegengoal krijgen was een serieuze klap."



50/50

Die klap zinderde na tot in de tweede helft want Antwerp had het lastig het eerste kwartier na de rust. "We hadden nochtans gezegd dat we hetzelfde moesten doen als in de eerste 40 minuten maar Cercle kwam beter in de wedstrijd. De eerste helft was voor ons, de tweede helft 50/50."

In het verleden speelde Somers bijna 200 wedstrijden voor Cercle Brugge, nu moest hij tegen de vereniging spelen. "Een speciaal gevoel", gaf hij na de wedstrijd toe.

"Tijdens de wedstrijd ben je er minder mee bezig maar ervoor zeker wel. Je denkt tijdens de match enkel aan winnen en had dan ook liever de drie punten op de Bosuil gehouden", aldus Thibo Somers.